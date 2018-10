Il fidanzato le confessa di essere un pedofilo, nonna gli "concede" la nipotina di 20 mesi

Lunedì 15 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:17 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il suole confessa di avere un'e la nonna gli lascia violentare la sua nipotina. Una bimba di appenaè stata stuprata dal nuovo fidanzato della nonna che ha voluto dare all'uomo una prova del suo amore.La donna di 47 anni aveva da poco intrapreso una relazione con un uomo di 35. Quando lui le ha confessato di essere un pedofilo, la nonna, originaria di Adelaide, in Australia, non ha pensato nemmeno un minuto ad allontanarlo, ma per compiacerlo le ha dato la sua nipotina. L'uomo è stato condannato a 10 anni di carcere e oggi è arrivata la condanna anche per la 47enne che dovrà scontare 4 anni di detenzione.I due si sono conosciuti online e dopo qualche mese che chattavano l'uomo le avrebbe fatto la confessione choc. Inizialmente la donna ha fornito al pedofilo delle foto della bambina nuda, poi gliel'ha concessa. La piccola ha subito un forte trauma dopo la violenza: ha iniziato a chiudersi in se stessa e ad avere reazioni violente quando le venivano cambiati i pannolini. Come riporta anche il Daily Mail a capire che qualcosa non andava sono stati i genitori, considerati dal giudice vittime quanto la bambina: «Avevano ogni diritto ad avere fiducia nei confronti della nonna», ha concluso il magistrato.