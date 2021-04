Pedofilo si assenta per ore il giorno del suo matrimonio per abusare di una bambina di 11 anni: «La amo, aspettiamo un figlio»

Un pedofilo scompare il giorno del suo matrimonio per abusare di una bimba di 11 anni mettendola incinta. Il giovane, che è stato identificato solo con il nome di Sergei, è stato processato con l'accusa di stupro presso un tribunale della città di Volsk, nel soggetto federale russo di Saratov Oblast, in Russia.

L'uomo, il giorno del suo matrimonio, ha ammesso di aver tradito la moglie con la bambina, che oggi ha 14 anni. Sergei nel giorno delle sue nozze si è assentato per ore, stupendo tutti gli invitati. Nel corso di quelle ore ha approfittato per raggiungere la minore a casa e abusare di lei. Il matrimonio con la moglie è durato però pochi anni, subito dopo la nascita del figlio i due si sono separati proprio perché la donna era venuta a conoscenza delle scappatelle del marito. Da quel momento l'uomo avrebbe iniziato una relazione stabile con la minore che ora è incinta.

L'uomo ha detto di essere innamorato della ragazza, tanto che la loro era diventata una relazione di cui tutti erano a conoscenza, fino a quando non ha provato a sposarla ed è scattata la denuncia. Non è noto il motivo per cui la famiglia della bambina non abbia mai preso alcun provvedimento verso l'uomo. In Russia, l'età del consenso per i matrimoni è 18 anni. Il matrimonio a 17 anni è consentito con il permesso dei genitori, mentre a 16 anni ci si può sposare con il consenso dei genitori se uno dei partner ha più di 18 anni.

Ultimo aggiornamento: Sabato 10 Aprile 2021, 09:12

