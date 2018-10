Venerdì 5 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:34 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Vienee dalla sua "fidanzata" di 12 anni, poi i. Un delitto choc quello che si è consumato nel villaggio di Novinka, a 60 miglia da San Pietroburgo, in Russia, dove il 21enne Alexander Popovich è stato ritrovato senza vita nella casa dei suoi assassini con la tIl sospettato 21enne ha ammesso di avere una relazione con la ragazza di 12 anni, motivo per cui è accusato, oltre che di omicidio anche di pedofilia. L'uomo ha però detto che a voler uccidere, smembrare e poi mangiare la vittima, sarebbe stata proprio la ragazzina. La giovane era scomparsa da 10 giorni da casa e dopo la denuncia dei genitori, le auorità erano sulle sue trace. Pare che la minore abbia conosciuto il 21enne online e che abbia deciso di scappare con lui, raggirata dalle sue parole.«Non c'era altro da mangiare», così si sarebbero giustificati i due davanti alla polizia che ha chiesto loro cosa stessero facendo, come riporta anche il Sun . Il cadavere di Popovich era stato smembrato con un ascia e parte della sua carne era stata messa in padella, oltre al suo cervello nel forno. La vittima era un vicino di casa, probabilmente adescato dall'assassino nell'appartamento. A scoprire cosa era accaduto è stato uno dei fratelli della vittima che ha subito allertato le autorità. Il 21enne ora è in carcere e rischia fino a 10 anni di reclusione, mentre la 12enne si trova in centro per criminali minorenni.