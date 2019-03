Pedofilo condannato resta libero perché affetto da nanismo: «In carcere rischierebbe la vita»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, riconosciuto colpevole di diversi reati, potrebbeda cui è affetto. Daniel James Knuth, 21enne australiano, è stato condannato per pedofilia dopo essere stato. Il giovane adescava minori sul web e poi le convinceva a inviargli foto di nudo.Daniel si è dichiarato colpevole di 35 reati sessuali su minori durante il processo davanti ai giudici del tribunale distrettuale di Townsville. Ha ammesso di aver avuto, tra il 2016 e il 2017, ben 27 conversazioni sessualmente esplicite con dei minori, di averli adescati in rete, di aver usato falsi account per relazionarsi a bambine di età inferiore ai 12 anni. Il 21enne ha confessato di averle convinte a mandare foto di nudi e di averle poi minacciate nel caso in cui avessero parlato a qualcuno di lui e di ciò che faceva.Tutte dichiarazioni che gli sono valse la condanna lo scorso dicembre, ma il giovane non è ancora in carcere perché affetto da nanismo. La sua condizione è giudicata non compatibile con una detenzione in un penitenziario, nessuna struttura sembra avere i requisiti per poterlo ospitare in cella, inoltre potrebbe essere esposto maggiormente al rischio di violenza, come riporta anche il Daily Mail. Per questi motivi, nonostante sia stato riconosciuto come pedofilo e colpevole di abusi, resta a piede libero.