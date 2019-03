Pedofilo condannato alla castrazione chimica salvato in extremis: il motivo fa scoppiare la polemica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Doveva essere il primo uomo condannato pera sottoporsi allama è stato salvato in extremis. I giudici hanno favorito, prima che fosse dato luogo alla procedura, un trentenne dichiarato colpevole di aver violentato una bambina di quattro anni inA far pendere l'ago della bilancia a vantaggio dello stupratore è stato l'aver commesso il delitto undici anni fa, come spiega il Mirror. L'uomo, di cui non si conoscono le generalità, doveva essere il primo caso di castrazione chimica nel Paese da quando è stata approvata la legge che prevede punizioni esemplari per chi abusa sessualmente di un minore, ma il giudice d'appelloha stabilito che la legge non può essere retroattiva.L'ex presidente del Kazakistan,, aveva annunciato un investimento in migliaia di dosi di un farmaco che inibisce la potenza sessuale. L'iniezione è prevista da alcuni codici penali come condanna temporanea per stupratori e pedofili. Il tema della castrazione chimica è tornato al centro del dibattito italiano dopo che il ministro dell’Interno,ha chiesto di introdurre questo tipo di pena per chi commette reati a sfondo sessuale.«Per i vermi violentatori di Catania, che hanno stuprato una turista, nessuno sconto: certezza della pena e castrazione chimica!», ha dichiarato Salvini intervenendo sul caso di violenza di gruppo contro una donna americana avvenuto a Catania.Laè un tipo di castrazione, solitamente non definitiva, provocata da farmaci a base di ormoni, indirizzata alla riduzione della libido e dell'attività sessuale. È prevista nell’ordinamento giuridico di Svezia, Finlandia, Germania, Danimarca, Norvegia, Belgio e Francia, ma il suo uso è limitato.