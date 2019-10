Pedofilo adesca una 14enne sul web, ma era un poliziotto sotto copertura: arrestato

Lunedì 14 Ottobre 2019, 20:39

Un, già noto alle forze dell'ordine per alcuni episodi di, ha primaun account social sul web, appartenente ad unadi nome Kylee, poi ha concordato un appuntamento e viaggiato per oltre 560 km per incontrare l'adolescente.Una volta giunto sul luogo dell'appuntamento, però, perè arrivata la peggiore delle sorprese: ad attenderlo non c'era una, bensì unche,, lo aveva adescato sul web. L'uomo, residente nell'Indiana, aveva viaggiato in auto fino al Wisconsin, nel luogo stabilito per l'appuntamento. Lo riporta il New York Post Una volta scoperto dall'agente di polizia, per il 32enne sono scattate le manette. L'uomo, nelle chat con la fantomatica adolescente, aveva mantenuto conversazioni decisamente esplicite e chiesto con insistenza foto intime. Il poliziotto sotto copertura, facendosi passare per la 14enne Kylee, lo aveva invitato in casa e lì lo ha arrestato, anche perché sull'uomo pesano alcuni precedenti: nel 2011, Jenkins fu coinvolto in episodi di abusi sessuali su due minorenni. Ora andrà a processo: se dichiarato colpevole, il 32enne rischia fino a dieci anni di carcere.