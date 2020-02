«La pedofilia non uccide nessuno, l'aborto sì», le parole choc del sacerdote

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Febbraio 2020, 19:11

«Lanon uccide nessuno,». Sono state queste le parole choc, pronunciate in diretta tv negli usa, dal reverendodi Rhode Island che nella sua chiesa ha vietato la comunione a quei legislatori statali che hanno sostenuto la legge sul diritto all'aborto.Il sacerdote di 72 anni della chiesa del Sacro Cuore di West Warwick ha rilasciato un'intervista nel fine settimana all'affiliata della NBC, la WJAR, in cui ha descritto l'aborto come un "massacro di bambini innocenti". «Non stiamo parlando di nessun altro problema morale, dove qualcuno potrebbe fare un paragone tra pedofilia e aborto. La pedofilia - ha sottolineato il prete - non uccide nessuno, l'aborto lo fa». Bucci ha quindi rimarcato come che il numero dei bambini abusati sia inferiore a quello degli aborti, per poi aggiungere che non significa che l'abuso non sia una cosa orribile».Le sue parole hanno suscitato moltissime polemiche. Prima di tutto negli Usa dove molti politici hanno attaccato il reverendo. Molti hanno osservato come gli abusi distruggano la vita dei bambini e delle loro famiglie e che in alcuni casi abbiano instigato anche al suicidio. Un polverone che si è alzato anche sul web, attraverso il quale ha fatto il giro del mondo.