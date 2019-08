Pedofila abusa sessualmente di bambini in webcam, la polizia: «Business ben retribuito»

Giovedì 29 Agosto 2019, 17:13

è stata arrestata. Jodie Little, 30 anni, residente a Cipro, era conosciuta online come la “cagna del diavolo 666” e “regina di Tabbo" ea abusando sessualmente di bambini, a volte anche minori di 13 anni. La pedofila adi Huddersfield, Regno Unito, si faceva pagare per i siparietti a luci rosse.La donna è però finita in manette ed estradata dopo che la polizia ha scoperto quanto accadeva in rete. Little si è dichiarata colpevole di una serie di reati che coinvolgono abusi sessuali su minori. Tra questi c'erano otto reati ai sensi del Sexual Offenses Act del 2003 che consente ai cittadini britannici di essere perseguiti per reati commessi all'estero. La polizia greca in collaborazione con quella britannica ha scoperto una rete di pedofili che è stata smantellata, ma purtroppo le conseguenze per i bambini resteranno a lungo.La donna ora verrà processata, ma secondo la polizia avrebbe negli anni messo su un business che era ben retribuito.