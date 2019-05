Paziente aggredita in ospedale dalla compagna di stanza perché russa: 64enne muore in reparto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Eileen Bunting, 64 anni, era ricoverata al Hull Royal Infirmary, in Gran Bretagna, una cittadina dello Yorkshire, quando si è vista arrivare undalla sua compagna di stanza. Pare che la donna fosse infastidita dal suo russare e ora la famiglia sta cercando di fare chiarezza.Eileen è morta due settimane dopo l'aggressione, avvenuta in modo premeditato. La paziente avrebbe legato la maniglia della porta con un panno, per evitare che qualcuno potesse entrare, come riporta Metro , per poi lanciare il bicchiere. Secondo il figlio della donna le infermiere si sarebbero accorte dell'accaduto, rinchiudendo la donna in un'altra stanza e avvertendo la polizia.Il marito della donna ha spiegato che dopo l'aggressione la moglie ha inziato a comportarsi in maniera strana: «Vedeva cose inesistenti e parlava con persone che non c'erano. Non era più lei», poi due settimane dopo è morta. I suoi cari stanno cercando di fare chiarezza per capire se l'aggressione può aver aggravato il suo stato di salute. L'ospedale, invece, ha comunicato che la causa del decesso sarebbe stata per una grave insufficienza renale.