Paura nella metro a Londra, esplosione alla stazione Southgate

Pure gym evacuated apparently theres been a minor explosion at Southgate tube station pic.twitter.com/0rUfKuZheJ — Hayret (@hayretkamil) June 19, 2018

Martedì 19 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:22 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paura aper un'avvenuta all'interno della stazione della. Sul posto sono giunte immediatamente le forze dell'ordine con i vigili del fuoco e la stazione è stata chiusa.Fonti investigative riferiscono di alcuni contusi, probabilmente nel fuggi fuggi, ma nessuna persona seriamente ferita. Le cause dello scoppio sono ancora in via di identificazione e al momento non si parla di terrorismo.