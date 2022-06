Londra, scoppia un incendio a Camden Town: fumo nero in strada, paura tra passanti e turisti Ingenti le forze dispiegate per evitare che le fiamme si propaghino: 10 autopompe e più di 70 vigili del fuoco sono a lavoro per spegnere l'incendio





Niccolò Dainelli di Camden Town va a fuoco. Un incendio scoppiato in un appartamento sopra i carattesristici negozi del quartiere multietnico di Londra. Fiamme alte, fumo nero e tanta paura per i tanti turisti presenti nelle vie di Camden Town. E proprio i turisti e i passanti hanno lanciato l'allarme. Leggi anche > Caos a Londra, il turismo è a rischio: 4mila voli cancellati in estate. Ecco cosa sta succedendo #Fire on Chalk Farm Road #camden pic.twitter.com/b5NdK2EOH4 — Amedé (AVP International) (@producedbyavp) June 17, 2022 Il vasto incendio è ancora in fase di spegnimento. E le forze dispiegate, per evitare che le fiamme possano propagarsi, sono davvero ingenti. Ben 10 autopompe e più di 70 vigili del fuoco sono a lavoro per cercare di domare il rogo. L'allarme è giunto dai tanti passanti della zona, in una delle vie più trafficate del caratteristico quartiere londinese. Gli ufficiali del numero delle emergenze hanno riferito, ai media locali, di aver ricevuto 36 chiamate di emergenza in pochi istanti. Ancora sconosciute le cause dell'incendio, con i vigili del fuoco che sono ancora intenti a controllare le fiamme. Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Giugno 2022, 14:43

