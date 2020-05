Paura per Ayam Safia, il Billy Elliot israeliano: «Disperso in mare durante un bagno con un'amica»

Ore di angoscia per il 'Billy Elliot' israeliano, il ballerino, che da domenica è disperso dopo aver fatto il bagno a largo di una spiaggia nel nord del Paese: Safia, 29 anni, è noto in tutta la nazione per il suo talento e lo stanno cercando decine di volontari, compresi sommozzatori, insieme alla polizia che si serve di droni e di un elicottero.Dopo aver diffuso sui social diversi video in cui danzava a casa durante il lockdown, Safia era andato al mare con un gruppo di amici sulla spiaggia di Neve Yam. Era in acqua con una amica quando sono stati travolti dalla corrente. Lui è riuscito a spingere la ragazza verso la riva, ma poi non è più riuscito a raggiungere la spiaggia.Nato a Kfar Yasif, una comunità tradizionale arabo israeliana nel nord d'Israele, ha studiato alla scuola di danza contemporanea del kibbutz Gaaton e si è perfezionato alla prestigiosa Rambert Accademy di Londra. Dopo aver danzato in Gran Bretagna e Belgio, è tornato in Israele dove ha continuato a ballare e ha aperto una sua scuola, diventato un punto di riferimento e ispirazione per gli appassionati della danza nel suo paese.«Ha un talento incredibile e diverse identità: è arabo e musulmano, ma anche gay, è un comunista e danza in compagnie sioniste - ha detto al Jerusalem Post, Sharon Hadas, direttrice della scuola di Gaaton - ha sempre scelto di essere positivo e di apprezzare il buono delle persone con cui lavorava».