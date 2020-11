Paura al campo da golf, sul green spunta un gigantesco alligatore

Un incontro spaventoso, capace di far passare la voglia di golf anche ai giocatori più appassionati. Sul green di un circolo privato, dove si doveva tenere un incontro, ha fatto la sua comparsa un gigantesco alligatore.

HOLY GATOR🐊: take a look at this massive gator walking through Valencia Golf Course in Naples. He looks like he belongs in Jurassic park!

📸: Tyler Stolting pic.twitter.com/skr3Du9EBQ

— Nicolette Perdomo (@NickiPerdomo) November 12, 2020