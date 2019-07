La pattuglia acrobatica sbaglia festa e sorvola con lo spettacolo un'altra città

Patrouille Suisse, pattuglia acrobatica ufficiale elvetica, avrebbe dovuto sorvolare la città di Langenbruck, per omaggiare il centenario della morte di Oskar Bider. I piloti svizzeri, l'equivalente in pratica delle Frecce Tricolori italiane, invece hanno però sorvolato il paese di Mümliswil-Ramiswil, a soli 6 km da Langenbruck, dove era in corso il 31esimo Festival dello jodel svizzero nordoccidentale.



La pattuglia acrobatica svizzera sbaglia festa. Una incredibile gaffe.Il portavoce dell'esercito Daniel Reist ha spiegato l'incredibile errore con "". Il sito svizzeroha evidenziato che l'errore è stato causato dalla vicinanza geografica dei due festival e dal fatto che la formazione di jet viaggiava a vista, senza l'ausilio di strumenti satellitari. I Tiger F-5E, gli aerei della Patrouille Suisse dipinti con la bandiera elvetica, infatti non sono dotati deie non sono quindi oramai adatti agli utilizzi militari. Niente paura però: in caso di emergenza uno sbaglio di questo tipo non sarebbe potuto succedere perchè "in quei casi non si vola a vista".