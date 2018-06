Pastore attaccato e ucciso da un coccodrillo durante un battesimo nel lago

Martedì 5 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Stava facendo unin un lago quando, all'improvviso, è stato attaccato e ucciso da un, davanti ai propri fedeli. La vittima,, è un 45enneetiope. La tragedia è avvenuta nel lago Abaya, il secondo più esteso di tutta l'e situato nella zona meridionale del paese. A darne notizia è l'Independent , che riporta anche la testimonianza di un uomo che ha assistito alla scena: «Il pastore aveva appena battezzato la prima persona e stava passando alla seconda, quando all'improvviso è sbucato questo coccodrillo che lo ha ferito vistosamente alle gambe, alle braccia e alla schiena, trascinandolo via». Alcuni pescatori, che si trovavano nella zona, hanno cercato invano di salvare l'uomo: sono riusciti a mettere in fuga il coccodrillo, ma per il 45enne pastore non c'è stato nulla da fare.Ad uccidere Docho Eshete è stato un, una delle specie più pericolose esistenti nel continente africano. Questi animali, infatti, possono raggiungere i sei metri di lunghezza e i 1000 chili di peso, e secondo le statistiche sarebbero responsabili, ogni anno, di 300 attacchi contro gli esseri umani. Nelvivono moltissimi coccodrilli, spesso resi ancora più voraci dalla scarsa presenza di pesci e propensi ad attaccare l'uomo in quanto mammifero più lento in acqua.