Passeggino vola via spinto dal vento, la mamma scivola a terra per salvare il suo bimbo: il video choc

Appena un attimo di distrazione. Una donna, mamma, che scende dall'auto e lascia il passeggino con il bimbo seduto di fianco alla vettura, mentre sullo sfondo le auto corrono veloci su una strada ad alta velocità in California. All'improvviso il passeggino inizia a camminare, a causa di forti raffiche di vento che lo spingono, e la mamma nel tentativo di riprenderlo cade a terra.

Mamma inciampa

Si rialza e cade di nuovo, forse per il panico. Il passeggino si sta avvicinando pericolosamente alla strada, ma ad un certo punto, come in una scena da cinema, arrivo un uomo che ferma il bimbo, salvandolo da una situazione forse ben più tragica.

A good Samaritan rescued a baby in a runaway stroller outside of a carwash in Hesperia, California. https://t.co/QQ5AtVWMgJ pic.twitter.com/S0qr89GtDk — ABC30 Fresno (@ABC30) May 4, 2023

Bimbo salvo

La sequenza di pochi secondi è ripresa da una telecamera di un autolavaggio ed è finita sui social. La donna può tirare un sospiro di sollievo, riportando solo qualche escoriazione alle ginocchia, ma la cosa più importante è che possa raccontare questa spiacevole vicenda, come una storia a lieto fine.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Maggio 2023, 16:23

