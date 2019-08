Passeggero evade i controlli ed entra in pista, chiuso l'aeroporto: ritardi e disagi

Violentò una bimba di 3 anni in un centro commerciale: condannato, ma la pena fa discutere

Martedì 27 Agosto 2019, 14:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Voli in partenza rinviati o cancellati, passeggeri bloccati o fatti evacuare: una giornata daper tanti viaggiatori, ma soprattutto per gli addetti dell'di. Tutto per colpa di unche, dopo aver evitato i, era riuscito ad arrivare lungo la pista aggirando anche il punto previsto per l'imbarco.La polizia hauna parte dell'aeroporto, mentre tutti i passeggeri del Terminal 2 che avevano già superato i controlli sono stati obbligati a tornare indietro e a sottoporsi a nuovi controlli. Le autorità hanno anche chiuso parte del Terminal 1, come riporta anche l'Independent «Stando alle informazioni attualmente disponibili, una persona è entrata nell'area 'pulita' del Terminal 2 attraverso un porta di emergenza da un'area 'non pulita'», ha spiegato lo scalo su Twitter. Non è chiaro ancora quanti voli siano stati rinviati o cancellati, mentre l'aeroporto ha raccomandato ai passeggeri di contattare le compagnie aeree con le quali viaggiano. Quello di Monaco è il secondo maggiore aeroporto della Germania. Un episodio analogo era accaduto nell'estate del 2018 e aveva provocato la cancellazione di 330 voli.