Passeggera si rifiuta di guardare il video della sicurezza in volo: cacciata dall'aereo

Una donna è stata cacciata da unper aver violato le norme di sicurezza a bordo dell'aereo e probabilmente per non aver guardato il video con le istruzioni dell'equipaggio. La passeggera è stata scortata dalla polizia a terra ed è stata costretta a tornare al gate, mentre il velivolo decollava da Wellington a Auckland, secondo quanto scrive l'Independent. «Riceverà una notifica di violazione ai sensi delle norme dell'relative all'uso di un cellulare», ha detto un portavoce della polizia. Un altro passeggero, invece, ha spiegato che la donna era colpevole di non aver prestato attenzione ai video della sicurezza e ha suggerito di cambiarlo: «Devo dire che se guardare il video di sicurezza è così cruciale per non essere essere cacciati dall'aereo, forse Air New Zealand dovrebbe puntare un breve video e informare i viaggiatori dei rischi che corrono se non sono attenti».Il precedente filmato di sicurezza di Air New Zealand è stato al centro delle polemiche perché era stato adattato in versione rap e ispirato al classico degli anni Ottanta "It's Tricky". Per alcuni banalizzava la sicurezza. Le istruzioni dell'equipaggio sono un tema delicato, dunque, dall'altra parte del globo.