Separati a causa del coronavirus, coppia muore mano nella mano dopo 53 anni di vita insieme

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Luglio 2020, 16:13

Trascorre ili eLouis O’Neill è morto all’inizio di giugno a soli 24 anni a causa di una trombosi che lo ha colpito dopo interi giorni di stasi e reclusioni dovuti al lockdown. Il giovane inglese era uhe era sempre stato in salute e in movimento ma le misue di sicurezza antilo avevano costretto a stare in casa.Per settimane il 24enne è rimasto in casa davanti al computer a giocare ai videogiochi, come ha raccontato il padre al Daily Mail, fino a quando non si è sentito male. «Quella di mio figlio è una delle tante morti nascoste di questo lockdown», ha spiegato il papà che ha annunciato di voler lanciare una campagna per ricordare l'importanza dell'attività fisica.Circa due settimane prima del decesso il ragazzo aveva detto ai genitori di non sentirsi bene, lamentava un malessere che ricollegava a un'intossicazione alimentare, poi ha iniziato ad avere un forte dolore alla gamba e le sue condizioni sono peggiorate. Non potendo muoversi e costretto a stare in casa il 24enne aveva trovato il modo di distrarsi davanti ai videogame, in quel modo passava in fretta il tempo, ma purtroppo la dipendenza che ne è derivata gli è stata fatale.