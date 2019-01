Partorisce a soli 12 anni, la polizia avvia le indagini per capire chi sia il padre del bimbo

Giovedì 24 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 17:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

, dopo essere rimasta incinta quando ne aveva appena 11. Una bambina ha dato alla luce il suo primo figlio in tenera età nell'ospedale di Perth facendo scattare subito lin merito al concepimento del bambino. Dopo che la piccola si è recata in ospedale i sanitari hanno subito segnalato il fatto alle autorità ed è ora in corso un'indagine per approfondire la vicenda.La 12enne è una delle più giovani partorienti dell'Australia nella storia, ma si teme che potrebbe aver concepito il bambino contro la sua volontà, visto che aveva appena 11 anni. La polizia sta portando avanti le indagini per capire se la ragazzina abbia avuto rapporti con un coetaneo, o con un ragazzo poco più grande di lei, oppure, ipotesi più avvalorata da una serie di fattori, possa essere stata vittima di abusi.Ora la ragazzina è nelle mani dei servizi sociali, una serie di esperti si stanno occupando di lei e del suo bambino cercando di dare loro tutta l'assistenza di cui hanno bisogno, come riporta anche il Daily Mail.