Partorisce i suoi gemellini al quinto mese di gravidanza: uno muore, l'altro lotta per la vita

Partorisce allai suoi due, uno purtroppo non sopravvive, l'altro. La storia di Victoria e Stuart Beadle, una coppia dell’East Yorkshire, sta tenendo in sospeso il paese che spera che il loro bambino possa farcela.La donna circa 5 mesi fa aveva scoperto di essere incinta di due gemelli, ma qualche settimana fa è corsa in ospedale a causa di alcune perdite di sangue. Non avrebbe mai pensato di dover partorire, invece i suoi bambini avevano fretta di nascere: «Non ci siamo resi conto di quello che stava accadendo, sapevamo che potevano esserci delle perdite durante la gravidanza», ha raccontato il marito al Mirror A causa di alcuni problemi i medici sono stati costretti a praticare un parto cesareo d'urgenza lo scorso 14 agosto. Fletcher e George, i due gemellini sono stati immediatamente portati nel reparto di terapia intensiva neo-natale, ma Fletcher purtroppo non ce l'ha fatta ed è morto 4 giorni dopo la sua nascita. George però non si è arreso e da circa un mese continua a lottare. La coppia continua a sperare e pregare per il loro bambino e nel frattempo hanno dato il via a una raccolta fondi per l'ospedale che li sta aiutando da diverse settimane, non solo a curare il loro piccolo ma anche sostenendoli in questo difficile percorso.