Partono per New York e lasciano il figlio di 2 anni solo in casa. E la loro giustificazione ha dell'incredibile

Si avvicina il Natale e con esso i film natalizi, come Mamma ho perso l'aereo: e questa storia ricorda molto il film cult. Due genitori, Donald Gekonge e Darline Aldrich, entrambi 24enni, sono infatti partiti per New York e hanno lasciato il figlioletto di due anni da solo. Il finale però è molto diverso da quello del film: i genitori sono stati infatti arrestati. Fortunatamente il bambino non ha riportato alcuna ferita o problema di salute, ma le conseguenze potevano essere drammatiche.

Come in Mamma ho perso l'aereo

L'allerta è scattata dopo una segnalazione alla polizia, una persona, presumibilmente un vicino di casa, ha fatto presente che un bimbo di 2 anni si trovava solo in casa, così gli agenti si sono recati presso il complesso di appartamenti di Charleston trovando il piccolo addormentato sul divano. Il padre avrebbe scritto a qualcuno un sms in cui diceva che era in viaggio per New York e la presenza del bimbo in casa ha fatto destare i primi sospetti.

A parte un pannolino sporco, il piccolo sembrava illeso, ma è stato comunque portato presso il MUSC Shawn Jenkins Children's Hospital per ulteriori esami. La polizia ha provato a rintracciare i genitori che inizialmente sono riusultati irrangiungibili ma poco dopo ha chiamato il padre stesso del bambino dicendo che erano partiti da poche ore, che sarebbero stati via per poco tempo e che si trovavano solo a pochi stati di distanza. La coppia è stata arrestata per abbandono di minore.

