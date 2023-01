Mamma (di 7 figli) entra in travaglio seduta sul wc di casa e partorisce da sola: il momento ripreso su TikTok. Poi la scoperta

di Redazione Web

Sette figli, sette parti. Ma ce n'è uno che Ariel Tyson non dimenticherà mai. In un video diventato virale su TikTok, la giovane mamma ha condiviso uno dei momenti più difficili e, allo stesso tempo, felici della sua vita. Non capita di certo tutti i giorni che una mamma partorisca il figlio mentre si trova seduta sul wc di casa dopo 50 minuti di travaglio e non solo... Ariel è stata anche fortunata a catturare il magico momento in un video.

Il video condiviso su TikTok

26 milioni di visualizzazioni per il video condiviso sulla piattaforma cinese che ha conquistato i follower. Il filmato mostra il momento in cui Ariel si trova seduta sul wc di casa e, con lo stesso sguardo di una persona sconvolta, fissa il marito Michael e si rende conto di aver appena partorito il figlio senza l'aiuto di nessuno.

«Sono riuscita a prendere il mio bambino di 4 kg da sola seduta sul water dopo un travaglio di 50 minuti con accanto solo mio marito». Il parto in casa non è stato, però, l'unica sorpresa per la famiglia Tyson: la coppia, infatti, ha scoperto solo dopo il parto che il bebè era una femminuccia, la prima dopo sei maschietti.

