Perde l'utero dopo il parto cesareo, donna risarcita per oltre 140mila euro

Italiani sempre più popolo di obesi: è allarme salute, i dati sono inquietanti​

Giovedì 11 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:42 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Unadi 33 anni, che dopo essere stata sottoposta ad unaveva finito per perdere l', dovrà essereper una cifra pari a. Lo ha stabilito una sentenza di tribunale, che ha condannato il servizio sanitario della Catalogna (CatSalut). Come riporta 20minutos.es , ilha accolto le istanze legali del Difensore del Paziente del capoluogo catalano, che assiste la donna che nell'agosto del 2012, allora 27enne, fu ricoverata all'ospedale di Sant Joan de Déu, nella cittadina diper un'induzione di parto e alla fine fu sottoposta al. Durante l'operazione, però, si era verificata unache fu tamponata anche con l'utilizzo di punti di sutura.Nei giorni successivi, però, la donna aveva avvertito diversi malori e dolori addominali, oltre ad una forte tachicardia. Solo dopo quattro giorni, però, i medici avevano deciso di effettuare una TAC addominale, riscontrando una grave infezione che stava causando una. Ricoverata d'urgenza, alla fine i medici non ebbero altra scelta cheLa donna, quindi, aveva deciso didell'ospedale per la grave negligenza di non averla sottoposta a controlli approfonditi subito dopo quelin cui non tutto era andato per il verso giusto. Il tribunale, riconoscendo le gravi superficialità dei vari medici che avevano assistito la paziente per tutto il corso dei due ricoveri in ospedale, ha quindi deciso che la donna dovrà essere. La cifra decisa dai giudici, secondo le associazioni di tutela legale, sarebbe adeguata al danno procurato.