Terrore a Parigi: ostaggi sequestrati in un palazzo, uomo con una bomba. Forze speciali pronte al blitz Mappa

Una presa d'ostaggi è in corso nel decimo arrondissement di Parigi, nel centro della capitale francese: è quanto rivelano i media transalpini. La zona è presidiata dagli agenti ed un'importante operazione di polizia è attualmente in corso. Sarebbero due gli ostaggi negli uffici di un'agenzia pubblicitaria, tra questi anche una donna incinta.

Secondo l'individuo, due degli ostaggi sarebbero in buona salute e un terzo in gravi condizioni. Il quartier generale della polizia di Parigi non conferma i feriti. Secondo una fonte della polizia, un uomo ha preso un colpo con una chiave inglese a livello dell'occhio. L'individuo ha anche affermato di avere un complice armato fuori dall'edificio. La situazione rimane per il momento "molto confusa", secondo una fonte della polizia contattata dall'AFP. Secondo quanto riporta il sito del Figaro, per ora sarebbe escluso il movente del terrorismo. Secondo France Bleu Paris, l'uomo oltre avrebbe in proprio possesso una bomba e starebbe chiedendo di parlare all'ambasciata dell'Iran.

La police se tient prete a intervenir pic.twitter.com/maN5PCkzXk — Philippe Grasset (@PGrasset1) 12 giugno 2018

Gli agenti di polizia della Rapid Intervention Brigade (BRI) e della Security and Response Company (CSI) sono stati inviate sul posto, al numero 46 di rue des Petites-Ecuries. Il quartiere è chiuso al traffico e le persone sul posto sono confinate in edifici e attività commerciali.



Secondo LeParisien.fr, l'individuo ha dichiarato di essere armato di una bomba e di un'arma da pugno e ha chiesto di contattare l'ambasciata dell'Iran per «consegnare un testo al governo francese».



Negoziati sono «attualmente in corso» con l'individuo che sta tenendo in ostaggio «diverse persone» in un edificio del centro di Parigi: è quanto riferiscono fonti vicine all'inchiesta, citate da Bfm-Tv, precisando che la presa d'ostaggi è al «piano terra» del palazzo, dove c'è un cortile e diversi uffici open space. La zona è stata evacuata e tutti i negozi sono stati sprangati.