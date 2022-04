Parigi, tentano di investire gli agenti e la polizia spara: due morti e un ferito

Stavano viaggiando contromano e, quando la polizia ha provato a fermarli, hanno cercato di investire gli agenti per fuggire. A quel punto, i poliziotti hanno aperto il fuoco, uccidendo due persone e ferendone un'altra: è accaduto nella tarda serata di ieri, a Parigi, in pieno centro.

The scene on the Pont Neuf, the oldest bridge in Paris, this morning after two people were shot dead and another wounded after failing to stop for a police control. The Paris prosecutor is here, and has opened an investigation. pic.twitter.com/Q4uD5mJt8c — Peter Allen (@peterallenparis) April 25, 2022

L'episodio è avvenuto lungo Pont-Neuf, poco dopo il discorso di Emmanuel Macron che aveva festeggiato la rielezione presidenziale incontrando i propri sostenitori. Secondo i primi elementi raccolti il veicolo stava viaggiando contromano e la polizia lo stava fermando quindi per un controllo, quando il conducente ha puntato gli agenti cercando di andargli contro e loro hanno aperto il fuoco.

#PARISUNREST - curently 2 dead on the #PontNeuf bridge, when police opened fire on a vehicle with passengers after a "refusal to comply". 2 killed> driver & front passenger, as well as an injured person who was sitting in the back. 1 of the victims was LFI party member. pic.twitter.com/LQ0JizrRxN — SilverPhytoPatho (@PathoPhyto) April 24, 2022

Poche ore prima dell'incidente, circa 2.000 sostenitori del presidente avevano festeggiato la sua vittoria sul Campo di Marte, situato a circa due chilometri di distanza. Sul posto è arrivata anche la procuratrice di Parigi, Laure Beccuau. Il sistema di controllo della polizia è stato sequestrato, come sistematicamente avviene non appena un poliziotto utilizza la sua arma, ed è stata aperta un'indagine per «tentato omicidio colposo ai danni di persone che rivestono pubblici poteri».

Pont Neuf en ce moment, Paris



« Un gros accident, on va dire ça comme ça », d’après un policier. pic.twitter.com/anncVxNfGb — retiolus (@retiolus) April 24, 2022

