Parigi, reagisce alle molestie in strada: l'uomo la prende a schiaffi Il video su Facebook

Fischi, apprezzamenti pesanti e gesti volgari: lei gli risponde, lui la schiaffeggia in mezzo alla strada. E' successo a Parigi, in pieno giorno, accanto al dehors di un bistrot. Ma Marie Laguerre, studentessa, non ha lasciato correre: ha pubblicato sul suo profilo Facebook il video delle telecamere del bar e l'aggressione è stata vista e condivisa migliaia di volte.«Ieri, mentre tornavo a casa, nel 19esimo arrondissement, ho incrociato un uomo - racconta sul social - si è permesso di rivolgermi rumori/commenti/fischi/gesti con la lingua in modo umiliante e provocante. Non era il primo del giorno ed ero stanca, così l'ho apostrofato con un "Stai zitto". Non volevo tollerare un tale comportamento, non posso stare zitta». Ma l'uomo ha reagito in modo inaspettato: l'ha seguita e l'ha colpita al volto.«Mi ha colpita in strada, in pieno giorno, davanti a decine di testimoni - spiega la ragazza - L'ho denunciato. Ma non è solo, le molestie sono quotidiane. Ci sono uomini che si permettono di umiliarci e non sopportano che la cosa non ci stia bene. E' inammissibile».Nel video qualcuna delle persone sedute ai tavoli si alza, qualcuno tenta di seguire l'aggressore ma rinuncia subito. Marie, dalla rabbia, va via. «Poi però sono tornata e i testimoni mi hanno aiutata tanto - spiega - Questo genere di molestie deve cessare».