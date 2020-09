Parigi, boato spaventoso ferma la partita del Roland Garros: cosa è successo in diretta VIDEO

Un bruit très important à été entendu à Paris et en région parisienne. Il n'y a pas d'explosion, il s'agit d'un avion de chasse qui a franchi le mur du son.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Settembre 2020, 15:19

Unspaventoso aha fatto piombare la popolazione nell'incubo dele interrotto una delle partite delNel celebre torneo di tennis stavano giocandoquando si è sentito il rumore di un'esplosione. Il gioco si è fermato in diretta e nelle immagini rimbalzate in rete si vedono le facce dei protagonisti perplesse e intente a capire da dove provenga il suono.Ad assicurare tutti ci ha pensato lache ha spiegato che il forte rumore sentito nella capitale francese è stato causato da un caccia che ha infranto il muro del suono e non da un'esplosione. «Si è sentito un rumore molto forte a Parigi e nella regione parigina. Non c'è nessuna esplosione, è un jet da combattimento che ha attraversato il muro del suono. Non ingombrare le linee di emergenza», si legge neldella Prefettura.L'episodio segue l'attacco verificatosi a pochi passi dall'ex sede di Charlie Hebdo, nel corso del quale sono rimaste ferite due persone. Solo pochi giorni fa, infatti, un giovane pachistano ha aggredito un gruppo di persone con una mannaia. Ha confessato di averlo fatto perché «non sopportava le caricature del profeta Maometto» pubblicate di nuovo di recente dal giornale satirico.