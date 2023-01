Assalto alla stazione di Parigi, la furia dell'assalitore nei video di sorveglianza: le immagini choc

Sei persone sono rimaste ferite oggi in un attacco con un coltello alla stazione ferroviaria Gare du Nord di Parigi: lo ha reso noto la polizia. Tra i feriti c'è anche un agente. Le immagini dell'attacco - riprese dalle telecamere di sorveglianza - sono particolarmente cruente e sconsigliate a un pubblico impressionabile.

L'assalitore è stato arrestato immediatamente dopo l'attacco

L'assalitore è stato arrestato immediatamente dopo un attacco con un coltello, o forse un punteruolo, avvenuto intorno alle 6.45. La stessa fonte, che ha voluto mantenere l'anonimato, ha precisato che le persone colpite dall'uomo hanno riportato ferite lievi. Il primo a reagire all'attacco è stato un poliziotto non in servizio, che ha ferito l'assalitore prima di essere raggiunto da alcuni colleghi in divisa. L'individuo è stato trasportato in ospedale e si troverebbe in prognosi riservata per un proiettile che l'ha raggiunto al torace.

Ancora ignoti i motivi del gesto

Si ignorano i motivi del gesto, che ha provocato un'ondata di panico fra i passeggeri dei treni e della RER, la metropolitana regionale, molto affollata di mattina alla stazione della Gare du Nord, dove arrivano tutti i pendolari che abitano nella banlieue nord. La RER B, in particolare, collega a Parigi sia l'aeroporto Charles de Gaulle (a nord) sia quello di Orly (a sud). Fra i sei feriti c'è un poliziotto delle dogane, presente alla stazione perché dalla Gare du Nord partono anche gli Eurostar per Londra.

Il ministro dell'Interno francese, Gérald Darmanin, si è recato immediatamente sul posto dell'attentato, alla Gare du Nord, e si è complimentato con le forze dell'ordine per la pronta reazione. Un perimetro di sicurezza è stato stabilito attorno alla zona in cui si è verificato l'episodio ma la stazione ferroviaria - sempre molto affollata soprattutto al mattino - continua a funzionare nonostante alcuni treni bloccati e arrivati o partiti in ritardo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 12 Gennaio 2023, 11:46

