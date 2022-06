Paramedico trans denuncia abusi verbali e fisici: «C'è chi mi sputa addosso»

Tra insulti e sputi c’è anche chi rifiuta le sue cure perché è una transgender. Un racconto di denuncia quello di Steph Meech una paramedico inglese in servizio sulle ambulanze South East Coast (Secamb) che copre Kent, Sussex e Surrey. Steph che vive a Polegate, nell'East Sussex, lavora come paramedico da 20 anni, ma da quando ha fatto coming out ha ricevuto spesso abusi verbali e fisici dai pazienti. «Alcune persone mi hanno sputato addosso solo per quello che sono» ha raccontato la donna alla Bbc. «Quando arrivo alla porta di qualcuno che ha chiesto il nostro intervento di solito mi chiedono "cosa sei?". Non va davvero bene» commenta Steph che ribatte con fermezza: «Sono prima di tutto un paramedico e sono qui per aiutarti».

Il servizio di soccorso per cui lavora la paramedico ha aderito a una campagna nazionale "Lavora senza paura" contro la crescente aggressività e violenza verso il personale delle ambulanze. E Meech, 53 anni, è diventata uno dei volti della campagna a livello locale. «La maggior parte delle persone da cui andiamo è molto simpatica e apprezza il nostro aiuto. A rovinare tutto è solo una piccola minoranza” spiega Steph che ammette con amarezza di essere ferita dai commenti che per quanto sporadici: «Fanno davvero male nel profondo».

A livello nazionale ci sono state 11.749 segnalazioni di abusi o attacchi al personale delle ambulanze nel 2021. Un aumento del 35% rispetto al 2020. Nel sud-est, le denunce sono aumentate da 548 nel 2019 a 921 nel 2021. «Stiamo cercando di convincere il personale aggredito a farsi avanti e segnalarlo in modo da poter identificare quanto grande sia il problema. In caso di abusi diamo supporto anche legale se necessario per ottenere in tribunale la sanzione più alta possibile» ha aggiunto alla Bbc, un funzionario di Secamb, David Monk.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Giugno 2022, 18:51

