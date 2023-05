Paralizzato da 11 anni dopo un incidente torna a camminare grazie a un "ponte digitale": «Mi sento come un bambino»

di Redazione web

Un uomo olandese, paralizzato da 11 anni in seguito a un incidente, ha ripreso a camminare in modo naturale grazie al ponte digitale che permette al suo cervello di dialogare direttamente con le zone del midollo spinale che controllano il movimento.

Paralizzato torna a camminare grazie a ponte digitale

Pubblicato sulla rivista Nature, il risultato riguarda una tecnica per ora sperimentata su una sola persona, il 40enne Gert-Jan Oskam, ma già sufficiente a dimostrare che si apre una nuova frontiera nel recupero delle funzioni neurologiche, applicabile a più settori della riabilitazione e che permette di muoversi in modo più autonomo e naturale. È una strada ancora lunga, il cui prossimo obiettivo è ottenere sistemi miniaturizzati. «È un ponte digitale, quello che abbiamo stabilito fra il cervello e il midollo spinale», ha detto Grégoire Courtine, che ha coordinato la ricerca al Politecnico di Losanna, nella conferenza stampa organizzata da Nature.

Come funziona

«L'approccio - ha aggiunto - è completamente diverso da quelli sperimentati finora».

L'olandese che è tornato a camminare

Gert-Jan Oskam nel 2011, quando aveva 29 anni, lavorava in Cina e rimase vittima di un grave incidente in bicicletta che lo privò dell'uso di gambe e braccia. Alla BBC ha detto: «Mi sento come un bambino che sta imparando a camminare di nuovo. Sono riuscito a stare in piedi sulle mie gambe, ho imparato a camminare in modo naturale e posso controllare i miei movimenti e la mia forza».

