Si lancia da 50 metri, ma il paracadute non si apre: morto un 29enne

Philipp Peintner contro una roccia col parapendio: precipita e muore a 32 anni​

Mercoledì 7 Agosto 2019, 14:57

Si era arrampicato sulla cima di un, perda un'altezza di circa, ma ilnon si è aperto. Ècosì un, appassionato di sport estremi, nella notte tra lunedì e martedì.È accaduto nei pressi di, città in provincia di Alicante, in. Il giovane, che aveva anche un canale di YouTube in cui postava filmati delle sue imprese estreme, era riuscito, in compagnia di un amico, ad introdursi nell'area di uno storico cementificio, per poi lanciarsi col. Qualcosa, però, è andato storto ed il 29enne è morto sul colpo dopo che il paracadute non si è aperto. Ad allarmare i soccorsi è stato l'amico che si trovava con il 29enne, la cui identità non è stata rivelata. Lo riporta 20minutos.es Sul posto, oltre al personale dell'ambulanza, sono arrivate anche diverse forze dell'ordine: polizia nazionale, polizia locale e Guardia Civil. Sarà la polizia ad occuparsi delle indagini sull'episodio e a dare delle risposte, a cominciare da come siano riusciti il 29enne e il suo amico ad accedere in un'area off-limits e a raggiungere il punto più alto della struttura.