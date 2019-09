Papà uccide il figlio di 4 mesi e la sua ex: «Non voleva pagare gli alimenti»

Martedì 17 Settembre 2019, 20:17

e la sua ex perché. Enoch Zarceno, 25 anni, ha accoltellato il piccolo Bentley e la madre Heather Cook, di 32 anni, nella loro casa nel Bennington Circle nel Tennessee. I corpi dei due sono stati trovati privi di vita dalla polizia giunta sul luogo dopo le segnalazioni dei vicini.La donna sarebbe rimasta incinta dopo la prima notte passata insieme al 25enne. Da subito il ragazzo disse che non avrebbe voluto il bambino e si era proposto di darle una mano per l'aborto, ma Heather ha rifiutato il suo aiuto e ha scelto di portare avanti la gravidanza, senza chiedere nulla al suo ex. Dopo la nascita del piccolo però lo ha rintracciato chiedendogli di aiutarla con un mantenimento ed è stato allora che Enoch ha deciso di compiere il folle gesto.Pochi giorni prima la 32enne aveva chiesto dei consigli sul mantenimento in un gruppo segreto su Facebook. Diversi parenti della donna hanno confermato che tra i due c'erano state molte discussioni in merito all'affidamento, soprattutto dopo che Heather aveva deciso di procedere legalmente. Colto dalla disperazione il 25enne ha così ucciso entrembi e poi ha dato fuoco all'appartamento. Ora è in carcere con l'accusa di di omicidio di primo grado e di incendio doloso aggravato