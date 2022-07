Il papà si suicida, la figlia di 8 anni apre un chiosco di limonata per evitare che altri bambini vivano la sua stessa tragedia

di Paolo Travisi

Una bambina di 8 anni ha perso il padre, che si è suicidato, e per evitare che altri bambini vivano la sua stessa tragedia, la piccola ha pensato ad un'idea commovente quanto originale.

La storia commovente

Kyleigh Brunette, questo il nome della bambina, originaria dello stato americano del Wisconsin di 8 anni, dopo la dolorosa morte del padre, Jordon Wakefield, un uomo di 32 anni, ha voluto dare il suo contributo, aprendo un piccolo chiosco in strada, per vendere bicchieri di limonata fatta da lei. Nella sua bancarella, è riuscita a raccogliere 800 dollari, che la piccola ha scelto di donare ad un'associazione per la prevenzione del suicidio, per evitare che altri bimbi come lei fossero costretti ad affrontare un dolore così grande.

La morte del padre

«Era divertente, amorevole e si prendeva cura di me e non mi avrebbe mai e poi mai urlato contro», ha detto la piccola Kyleigh al magazine People, ignorando che i fatti si riferiscono al 2019, anno in cui suo padre si è tolto la vita, ma sua madre ha scelto di aspettare che sua figlia crescesse per dirle la verità. «Non volevamo che iniziasse a provare quei sensi di colpa», ha spiegato la mamma della piccola, Brittany Brunette-Thimmesch «così abbiamo aspettato, ma non volevamo aspettare troppo a lungo perché non volevamo che lo facesse sentirlo da qualcun altro».

Così, in onore del compleanno di suo padre, il 9 luglio di quest'anno, Kyleigh ha deciso di allestire un chiosco di limonate in sua memoria, donando tutto il ricavato a Mental Health America a Sheboygan. Kyleigh ha venduto limonata in due giorni - 1 luglio e 8 luglio - e ha raccolto un totale di $ 800. Ora, ha intenzione di farne una tradizione annuale.

