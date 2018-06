Il bimbo di cinque anni fa cadere l'opera d'arte: «La famiglia deve pagare 100mila sterline»

Lunedì 18 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Avevano ordinato una cena a domicilio, ma quando hanno aperto la porta non si sarebbero mai aspettati di rivedere il papà dopo mesi. L'uomo,28 anni, è un soldato che vive a Stafford, in Gran Bretagna, e lavora nel Royal Logistics Corps del Seven Regiment. Dal novembre scorso si trovava nelle Falklands, lontano dalla famiglia.La sorpresa perdi 10 e 6 anni, è stata ripresa in un filmato che è stato pubblicato su Youtube e ha fatto il giro del web. I bambini hanno riabbracciato il loro genitore dopo sette mesi. Tutto grazie alla mamma, che ha organizzato tutto.Michael ha raccontato al Daily Mail di essere andato alle Falklands a novembre e che sarebbe doveuto tornare a casa a maggio. «Il mio tour si è poi allungato e non avevo idea di quando sarei tornato a casa – ha raccontato il militare – . E ‘stato davvero difficile, visto che è stato il tempo più lungo che abbia trascorso lontano dai bambini e da mia moglie Abigail. Erano davvero arrabbiati quando ho detto loro che non sarei tornato a casa nel mese inizialmente previsto». Quando lo hanno visto sulla porta la gioia è stata incontenibile: «All’inizio non si erano resi conto che ero io perché avevano visto solo la giacca Deliveroo. Quando finalmente mi hanno riconosciuto per loro è stata una grande sorpresa. Abigail e io ci siamo sposati l’anno scorso e abbiamo rimandato la luna di miele fino a quando non avessi saputo la data esatta del mio ritorno a casa. Ora faremo un tour per gli Stati Uniti insieme a Flynn e Imelda, non possiamo aspettare».