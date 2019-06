Papà scatta un selfie con il figlio agonizzante: «Lo ha legato e lasciato morire di fame»

Giovedì 6 Giugno 2019, 17:39

Il figlio distavamentre era agonizzante. Eduardo Posso è stato incatenato alla vasca da bagno e lasciato morire di fame dai suoi stessi genitori. Come se non bastasse il papà, Luis Posso, di Bloomington in Indiana, avrebbe scattato una foto poco prima che morisse.L'uomo e la sua compagna lavoravano entrambi nell'ambito circense. Avrebbero dovuto amare e prendersi cura del bambino invece, come riporta Metro , hanno lasciato che morisse di fame, negandogli acqua e cibo e lasciandolo sempre in casa solo, incatenato alla vasca da bagno. Quando i soccorsi si sono accorti delle condizioni del bambino era troppo tardi, il grasso corporeo era dello 0% ed era gravemente denutrito. Eduardo veniva liberato solo per distribuire i volantini del circo, per il resto era incatenato o costretto a stare al guinzaglio.La coppia nega ogni forma di violenza, che sarebbe andata avanti per mesi, dicendo di averlo punito solo quando necessario, quando, come tutti i bambini, faceva i capricci. I due sono entrambi in carcere con l'accusa di abbandono di minore e dopo gli esiti dell'autopsia si stabilirà se saranno accusati o meno anche di omicidio. La coppia ha altri 3 figli di 9,5 e 2 anni, nessuno iscritto a scuola, e ora affidati ai servizi sociali.