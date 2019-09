Papà riduce il figlio a uno schiavo sessuale per 3 anni, i giudici lo condannano a 2 di carcere

Lunedì 16 Settembre 2019, 15:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Hama per i giudici merita solo. Sta facendo molto discutere la sentenza di un magistrato di di Brisbane, capitale del Queensland, che ha condannato un uomo di 41 anni, reo di aver ridotto a uno schiavo del sesso suo figlio di 16 anni, a soli 2 anni di carcere.L'uomo avrebbe abusato del minore dal 2002 al 2005. In quegli anni avrebbe molestato il ragazzo anche fino a 5 volte a settimana costringendolo a subire terribili violenze. Dopo anni di sofferenze è arrivata la denuncia e l'uomo è stato arrestato, considerato un predatore sessuale e in grado di poter reiterare nel reato. Tutti motivi che però non hanno spinto il giudice a una condanna più rigida, condannando di fatto il 41enne a due anni di carcere.L'intera comunità, come riporta il Daily Mail , è però sconvolta per questa notizia che ha definito i crimini di quest'uomo orribili. Il papà orco, in realtà era stato condannato a scontare 5 anni di carcere, ma dopo 2 è stata sospesa la sua pena per buona condotta.