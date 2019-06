Papà rapisce la figlia di 8 mesi, la stupra e poi la getta in un laghetto: arrestato

Giovedì 13 Giugno 2019, 19:30

Papà orco, poi la. Cody Franciscovich, 25 anni, di New York è stato arrestato dopo il ritrovamento del corpo della piccola da parte della polizia. Gli agenti hanno provato a rianimarla, mentre arrivavano i soccorsi, ma purtroppo era troppo tardi.Secondo quanto riporta il Daily Mail, la piccola Ruby viveva da un paio di mesi con sua mamma, il papà e i due fratellini in un motel. Non sono chiari i motivi per cui la famiglia si trovasse in un albergo, ma un giorno l'uomo si sarebbe allontanato con la bambina, per ragioni che non sono ancora state dichiarate, per poi violentarla e ucciderla. A lanciare l'allarme sono stati dei passanti che hanno notato il corpo della piccola, in breve tempo gli agenti hanno trovato il padre e lo hanno arrestato.L'uomo ha ammesso ogni sua colpa e ora è in attesa di processo a seguito del quale potrebbe anche essere condannato all'ergastolo. I due fratellini della piccola Ruby sono stati dati in affido e anche la posizione della loro mamma è al vaglio degli inquirenti. Tutta la comunità è scioccata dal delitto e proprio nel cimitero in cui è stata trovata la bimba si terrà una veglia commemorativa.