Papà picchia a morte la figlia di 3 mesi, la odiava perché nata fuori dal matrimonio

Venerdì 10 Maggio 2019, 18:35

Haperchè. Un 23enne, tossicodipendente, si è scagliato contro la figlia di appena, colpendola più volte sul volto, come se volesse punirla per essere stata concepita fuori dal matrimonio.I fatti si sono svolti a Giacarta, in Indonesia, dove l'uomo ha ammesso gli abusi sulla bimba, dopo essere stato arrestato. Dopo averla morsa e picchiata la bimba era agonizzante ed è stato a quel punto che la madre si è accorta di quanto era accaduto. La donna ha portato subito la figlia in ospedale, ma le lesioni erano troppo gravi e la bambina non è riuscita a sopravvivere.Le analisi sul corpicino della neonata hanno mostrato lesioni pregresse alle anche e alle gambe, che hanno portato il padre a confessare che le violenze sulla bimba andavano avanti già da diverse settimane. Secondo quanto riporta il Mirror , l'uomo non accettava che la figlia fosse stata concepita fuori dal matrimonio, tanto da arrivare a chiedere alla compagna di abortire. Il 20enne disprezzava la figlia al punto da non aver mai voluto nemmeno una foto con lei. Ora rischia una condanna fino a 20 anni di carcere per omicidio.