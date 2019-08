Il papà passa con il semaforo rosso, il figlio di 5 anni chiama la polizia: «Arrestatelo»

Giovedì 8 Agosto 2019, 16:37

, convinto di non essere visto da nessuno e di passarla liscia,. È quanto accaduto alcuni giorni fa in Germania, nella città bavarese di Wurzburg, dove un bimbo ha notato l'infrazione del padre e consapevole del fatto che aveva fatto una cosa scorrettaa e ha chiesto che il papàA riportare la notizia è stata la stessa polizia locale che ha raccontato l'episodio nella pagina ufficiale di Facebook. «Papà è passato due volte con il rosso, dovete portarlo in galera», avrebbe detto il piccolo dopo aver strappato il cellulare dalle mani del padre. Il poliziotto ha ricevuto una prima chiamata e ha sentito qualcuno che borbottava, così dopo che la chiamata era stata interrotta ha chiamato nuovamente il numero per chiedere spiegazioni e a quel punto ha rispoto il bimbo gridando a gran voce.Il papà "fuorilegge" non è stato arrestato, ma si è preso una bella ramanzina dal poliziotto, dopo che gli era stata fatta anche da suo figlio. Niente multa e qualche risata, ma sicuramente deve aver capito la lezione.