Papà parte per un viaggio di lavoro, si sente male e muore in hotel a 34 anni. Lascia due bambini e un neonato

di Redazione Web

«Non tornare a casa da un viaggio di lavoro è una delle morti più ingiuste». Ne sono convinti gli amici di un papà di 34 anni che non ha mai fatto ritorno dalla sua famiglia dopo essere partito per una trasferta in Nuova Zelanda. Il giovane padre di famiglia è stato stroncato da un malore che si è rivelato fatale.

Cosa è successo

Jake MacCoy lavorava per un'agenzia specializzata nei viaggi negli Stati Uniti ed è dovuto partire per Warragul, lasciando a casa sua moglie Morgan e i suoi tre bambini: Maddison, di 6 anni, Oliver di 4 e Ashton, che ha solo 2 mesi. La donna non ha potuto lasciare i loro figli, soprattutto il più piccolo, riporta Herlad Sun.

La raccolta fondi

Non appena i medici hanno avvertito la famiglia, i genitori di Jake, Neil e Tracey, hanno preso il primo volo disponibile e hanno raggiunto la Nuova Zelanda. Per aiutare la moglie e i suoi bambini, gli amici e i parenti dell'uomo hanno aperto una raccolta fondi. L'obiettivo è quello di raccogliere 50mila dollari (poco più di 45mila euro) e, fino adesso, sono riusciti ad accumulare 19mila dollari (circa 17mila euro).

«Jake era un super papaà, faceva di tutto per aiutare la sua piccola famiglia - hanno dichiarato gli amici del 34enne - anche se Morgan e i suoi bambini non saranno mai soli, la perdita di Jake sarà difficile da superare».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Giugno 2024, 12:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA