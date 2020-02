Papà mette un potente sonnifero nel biberon del figlio di 4 mesi e lo uccide: «Non ne potevo più del suo pianto»

Mercoledì 5 Febbraio 2020, 21:05

Mette un potenteo perché. Un uomo è stato accusato di omicidio dopo aver ucciso il figlio di appena. L'ingegnere elettrico Philip Batogov, 31 anni, è accusato di aver ucciso il suo bambino Bogdan nella loro casa di famiglia a Pushkino in Russia.Il piccolo è morto per avvelenamento, dopo che i medici hanno riscontrato un forte dosaggio di sonnifero nel biberon con il latte. Secondo la ricostruzione, come riporta anche il Sun , il papà non avrebbe tollerato il pianto del bambino, così per farlo smettere ha deciso di sedarlo, utilizzando però non solo un medicinale per adulti che non avrebbe potuto prendere il piccolo, ma dandoglielo anche in dosi massicce.A fare la scoperta choc è stata la mamma del bimbo che, rientrando in casa, lo ha trovato senza vita. Inizialmente il 31enne ha negato ogni accusa, ma alla fine ha ammesso le sue colpe. Ora è in stato di arresto con l'accusa di omicidio e rischia fino a 15 anni di carcere.