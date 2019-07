Il papà incatena al collo il figlio di 10 anni per accompagnare la moglie a partorire, bimbo fugge e lo denuncia

Giovedì 25 Luglio 2019, 19:35

Il papà lo aveva. Un bambinè stato trovato con ladopo essere riuscito a fuggire dal papà orco che lo aveva bloccato per poter accompagnare la sua seconda moglie a partorire in ospedale. I fatti sono accaduti a, dove il piccolo, dopo la fuga, si è rifugiato in un negozio dove poi è stato soccorso.Il ragazzo ha supplicato il personale di non dire nulla al padre, ma un cassiere ha chiamato la polizia che è intervenuta scoprendo che il 46enne aveva intrappolato il figlio per potersi allontanare. Il bambino ha infine raccontato di essere abituato a tali trattamenti, che spesso veniva legato al collo e lasciato nello scantinato per ore. Il piccolo è stato così visitato e poi portato in un centro di riabilitazione sociale.Il bimbo viveva con il padre e la matrigna e per paura non voleva allontanarsi da loro e tornare dalla mamma biologica che ora ha chiesto il suo affido esclusivo. Più volte, come riporta Metro , la scuola si era preoccupata per le condizioni di salute del bambino, ma le autorità non si sono mai mosse. Il padre, che con la nuova compagna aveva avuto altri 2 figli, ha negato le accuse dicendo che in realtà era stata una volontà del bambino quella di essere legato.