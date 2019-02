Pedofilia, George Pell colpevole: l'ex tesoriere vaticano abusò di due ragazzini

Il cardinale George Pell, principale consigliere di Papa Francesco ed ex ministro dell'Economia vaticano, è stato riconosciuto colpevole di violenza sessuale nei confronti di due ragazzini di 13 anni. È stato condannato per crimini sessuali contro minori in Australia, diventando il più alto funzionario della Chiesa cattolica condannato in un caso di pedofilia. Rischia una condanna fino a 50 anni di carcere.



Pell, 77 anni, è stato condannato a dicembre per violenza sessuale, avvenuta negli anni '90 con vittime due bambini del coro nella sacrestia della cattedrale di Saint Patrick di Melbourne. Il tribunale di Melbourne ha vietato fino a oggi tutti i media australiani di pubblicare l'esito della sentenza. Ultimo aggiornamento: 08:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA