Papa Francesco parla della sua morte: «Niente catafalco, sarò esposto nella bara». Come cambia il rito funebre

di Redazione Web

Papa Francesco ha deciso che cambierà il rito funebre dei pontefici. E lo farà a partire dalla sua morte. Bergoglio sarà esposto nella bara e non su un catafalco, «con dignità ma come ogni cristiano». Lo ha raccontato nel libro-intervista con Javier Martinez-Brocal 'El sucesor' (edizioni Planeta). Ci sarà una veglia e non due e nessuna cerimonia per la chiusura della bara.

Il cambio dopo il rito per Ratzinger

Ricordando i funerali di Benedetto XVI, Francesco dice: «Sarà l'ultima veglia funebre celebrata così, con il corpo del Papa esposto fuori dalla bara, su un catafalco. Ho parlato con il cerimoniere e abbiamo eliminato questo e tante altre cose», «il rituale attuale era troppo sovraccarico».

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Aprile 2024, 13:28

