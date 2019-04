Papa Francesco: «Paragonare Messi a Dio? In teoria è un sacrilegio»

Il tifoso del Racing festeggia il titolo col teschio del nonno: «Sarà orgoglioso di me»

«Lei che conosce bene entrambi, ci può dire se è un sacrilegio paragonare?». Una domanda abbastanza spiazzante, quella che ha dovuto affrontare. Intervistato dal giornalista Jordi Évole durante la trasmissione televisiva Salvados, il Pontefice ha affrontato diversi argomenti, ma è andato in difficoltà nel momento di parlare un suo illustre connazionale.Non è un mistero la grande passione per ildi, che è un tifoso del San Lorenzo de Almagro, il club di Boedo, uno dei quartieri di Buenos Aires. Quando il giornalista gli ha fatto quella insolita e irriverente domanda,ha risposto: «In teoria è un sacrilegio, non si può dire. Io non lo penso, lei lo pensa?». Jordi Évole risponde: «Io sì». «Io no», la secca replica di Papa Francesco.La domanda, scherzosa ma non troppo, è stata posta dal giornalista catalano anche per via del soprannome con cuiviene definito dai suoi fan, D10S., però, poi spiega: «La gente si riferisce a Dio con termini come "adorare". Dobbiamo separare la fede dalle espressioni popolari. Di un giocatore comesi può anche dire che "è un Dio in campo con la palla", ma non è paragonabile a. Per me, comunque, è sempre un piacere vederlo giocare».