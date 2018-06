Francesco, grido a Ostia: «Basta omertà e prepotenze, serve legalità»

Roma - Papa Francesco a Ostia per la messa del Corpus Domini, accolto da una grande folla nel quartiere delle case popolari in piazza Santa Monica. «Gesù desidera che siano abbattuti i muri dell'indifferenza e dell'omertà, divelte le inferriate dei soprusi e delle prepotenze, aperte le vie della giustizia, del decoro e della legalità - ha detto Francesco rivolgendosi ai cittadini durante la messa nella parrocchia - Avete provato situazioni dolorose, il Signore vuole esservi vicino. Apriamogli le porte».



Bergoglio, durante l'omelia, ha sottolineato come nella chiesa debba esserci posto «per tutti», perché «Gesù prepara per noi e chiede anche a noi di preparare». «Che cosa prepara per noi? - ha spiegato il papa - Un posto e un cibo. Un posto, molto più degno della 'grande sala arredatà del Vangelo. È la nostra casa spaziosa e vasta quaggiù, la Chiesa, dove c'è e ci dev'essere posto per tutti. Ma ci ha riservato anche un posto lassù, in paradiso, per stare insieme con Lui e tra di noi per sempre».

