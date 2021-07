La notizia del ricovero sui media internazionali dalla Cnn al New York Times

È rimbalzata rapidamente in evidenza sulle principali testate internazionali la notizia dell'intervento chirurgico al quale si è dovuto sottoporre papa Francesco. La Cnn ha pubblicato sul suo sito come breaking news il comunicato del portavoce vaticano, sottolineando che il ricovero è avvenuto poco dopo la celebrazione dell'Angelus domenicale.

Papa Francesco ricoverato al Gemelli per intervento chirurgico al colon: «Operazione programmata»

Papa Francesco, la notizia del ricovero sui media internazionali

Nella notizia si precisa fra l'altro che la stenosi del colon «è una condizione comune che colpisce più della metà degli adulti negli Stati Uniti, secondo il National Institutes of Health, in particolare anziani». La notizia compare in evidenza anche sui siti della Bbc, del Guardian e del New York Times, che sottolinea come sia la prima volta che Francesco viene ricoverato in ospedale da quando è diventato papa nel 2013. Il Nyt fa anche il punto sulla salute del pontefice che finora, precisa, «non ha sollevato grandi preoccupazioni».

«Più di 60 anni fa, gli è stato asportato un lobo superiore del polmone a causa di complicazioni dovute alla tubercolosi - ricorda il quotidiano sul suo sito - e a volte il suo respiro è sembrato affannoso durante i discorsi. Soffre anche di sciatica, un malessere che a volte lo ha costretto a cancellare degli impegni». La salute del Papa sta ovviamente a cuore anche ai giornali argentini e alla spagnola Vanguardia, mentre sui siti francesi e tedeschi compare ma non in primo piano.

