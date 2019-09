Papà fa uscire la figlia di 3 giorni dall'ospedale di nascosto, poi la vende a una coppia per 5 mila euro

Venerdì 6 Settembre 2019, 21:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prende lanata da appenadall'ospedale e. Zaho, un papà cinese, è stato immortalato dalle telecamere dell'ospedale mentre tiene in mano la figlia, nata da soli tre giorni. L'uomo ha sottratto la piccola al nido per poterla vendere a una coppia con la quale aveva concordato unaL'uomo aveva convinto la moglie dicendole che non sarebbero stati in grado di crescere la bambina. A quel punto ha cercato delle persone che volessero un figlio online e ha iniziato una trattativa con la coppia: l'accordo era che lui avrebbe portato loro la piccola poco dopo il parto e così è stato. Il padre ha guidato per 160 chilometri e ha venduto la figlia secondo la polizia di Changzhou, nella provincia di Jiangsu.Le immagini delle telecamere però hanno insospettito i sorveglianti che hanno sporto denuncia. La polizia ha scoperto il business dietro alla piccola e i genitori naturali e adottivi sono stati arrestati, come riporta anche il Daily Mail . La donna, interrogata ha confermato tutto, spiegando che la vendita era dovuta ai loro problemi economici. Ora tutti e 4 rischiano fino a 10 anni di carcere