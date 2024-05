Papà consola la figlia col cuore spezzato: «Sii felice di non esserti legata a qualcuno che non ti voleva». Il messaggio toccante

di Redazione Web

Un cuore spezzato in giovane età e l'amore di un papà che mette in parole la propria esperienza per dare sollievo alla sua bambina. Fallon Thompson ha vent'anni e da poco è stata lasciata dalla sua fidanzata, in maniera inaspettata, proprio sul vialetto davanti casa. Suo padre, Scott, ha assistito alla scena e non è riuscito a rimanere impassibile davanti alla sofferenza di sua figlia. Così ha deciso di scriverle un lungo messaggio, una lettera piena di emozione, che ha spinto alle lacrime Fallon... e con lei tutti gli utenti che lo hanno letto dopo la condivisione sui social.

«Dopo aver letto la prima parola - ha dichiarato la ragazza a Good Morning America - mi sono detta "Oh, avevo davvero bisogno di queste parole, ne aveva bisogno il mio cuore"».

Le parole commoventi di papà Scott

«Hey bambina mia, due parole dal tuo vecchio - scrive papà Scott alla figlia -. Ho avuto diverse relazioni, una notte e via, storielle varie, da amici ad amanti, fidanzate, conviventi.

Poi, continua: «Mi guardo indietro e non desidero nemmeno per un secondo di avere ancora una di quelle ragazze al mio fianco. Anche se in quel momento avevo il cuore spezzato e pensavo che non mi sarei mai ripreso e che ero destinato a rimanere solo. Te lo prometto: non è quello il tuo futuro. Il consiglio migliore che posso darti è questo: se qualcuno ti fa capire che non sei colei che desidera, gestisci il dolore e la sofferenza con la consapevolezza che questa persona ti ha dato indietro la cosa che ha più valore al mondo, ovvero il tuo tempo. Sii grata per le esperienze avute con quella persona e i bei momenti, e poi sii felice di esserti riappropriata della tua vita e di non esserti legata a qualcuno che non ti voleva completamente».

«Nella vita ci sono mucche e tori - conclude il papà -. Quando una mucca vede la tempesta, scappa lontano e in questo modo saranno vessate dalla tempesta più a lungo che se avessero deciso di fermarsi e affrontarlo. Quando un toro vede una tempesta, invece, ci corre incontro. Inizialmente sarà terribile, ma sono forti, e possono sopportarlo, e proprio perché sono corsi verso la tempesta e hanno resistito, ne usciranno prima e tornerà la pace. Sii il toro, affronta la tua tempesta, abbraccia il dolore e lascia che ti riempia. Sei forte abbastanza per sopportarlo, e presto ritroverai la tua pace. Sei ancora sulla tua strada, pronta a raggiungere i tuoi obiettivi, con tutto il tempo del mondo. Con amore, papà».

